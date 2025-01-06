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Politico назвало самые неожиданные события во внешней политике в 2025 году

Politico назвало самые неожиданные события во внешней политике в 2025 году Составлен список неожиданных событий или так называемых "черных лебедей", которые могут произойти во внешней политике в 2025 году.
Другие страны
6 января 2025 г. 11:02
Politico назвало самые неожиданные события во внешней политике в 2025 году

Составлен список неожиданных событий или так называемых "черных лебедей", которые могут произойти во внешней политике в 2025 году.

Как передает Report, об этом пишет издание Politico со ссылкой на 15 ученых, аналитиков и футурологов.

Среди вероятных "черных лебедей" эксперты назвали эпидемию новой болезни, самую масштабную хакерскую атаку в истории, а также возможный компромисс между США и КНР по поводу введения тарифов на импорт продукции в Соединенные Штаты.

Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп заключат некую секретную сделку, чтобы остановить Иран от "разработки ядерного оружия".

"Поздно ночью Путин звонит Трампу по частной защищенной линии и сообщает ему, что у него есть секретная сделка, чтобы остановить Иран от разработки ядерного оружия. Путин убедил Иран согласиться на пятилетнюю паузу по изготовлению любого ядерного вооружения, пока Трамп отговорит Израиль от нападения (на Тегеран)", - заявил изданию бывший советник Национального совета по разведке США Мэтью Берроуз.

Как рассказал изданию Джон Маклафлин, который занимал пост директора ЦРУ с 200 по 2004 годы, самым неожиданным "черным лебедем" 2025 года может стать решение палестино-израильского конфликта. По его предположениям, в 2025 году будут приняты меры для того, чтобы Палестина стала отдельным независимым государством.

Другой эксперт, адвокат их Вашингтона Натан Парк, назвал возможным феноменом года тестирование ядерного оружия Южной Кореей. По его мнению, власти Южной Кореи объявят о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Издание также прогнозирует возможный обвал рынка с участием искусственного интеллекта, который спровоцирует панику и к которому администрация Трампа будет не готова.

Еще Politico считает, что избранный президент США также разрешит 13 округам штата Орегона присоединиться к соседнему штату Айдахо, где ниже налогообложение.

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Версия на азербайджанском языке “Politico” 2025-ci ildə xarici siyasətdə ən gözlənilməz hadisələri açıqlayıb
Версия на английском языке Politico reveals most unexpected foreign policy events of 2025

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