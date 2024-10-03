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Politico назвала возможные цели удара Израиля для ответа Ирану

Politico назвала возможные цели удара Израиля для ответа Ирану США и Израиль обсуждают возможность удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Йемене и Сирии в качестве ответа на ракетный обстрел Ираном территории Израиля.
Другие страны
3 октября 2024 г. 06:25
Politico назвала возможные цели удара Израиля для ответа Ирану

США и Израиль обсуждают возможность удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Йемене и Сирии в качестве ответа на ракетный обстрел Ираном территории Израиля.

Как передает Report, об этом пишет Politico со ссылкой на советников президента США Джо Байдена.

По словам собеседников газеты, США активно общаются с Израилем насчет ответа, который может включать, в том числе удар. Среди вариантов, рассматриваются удары Израиля по формированиям, поддерживаемым Ираном, или непосредственно по силам КСИР в Йемене или Сирии.

США отдают предпочтение ограниченному ответу Израиля на ракетный обстрел со стороны Ирана, рассказали помощники американского президента. Два представителя американской администрации сообщили Politico, что такой ответ устроит Вашингтон, и американская сторона не намерена добиваться полного отказа Израиля от него.

Это показывает ослабление влияния Байдена на события на Ближнем Востоке, отмечает издание.

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