Politico назвала сроки подписания торгового соглашения между США и Индией

Вашингтон и Нью-Дели могут подписать всеобъемлющее торговое соглашение осенью 2025 года.

Вашингтон и Нью-Дели могут подписать всеобъемлющее торговое соглашение осенью 2025 года.

Как передает Report , об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на источники.

В публикации уточняется, что стороны уже достигли некоторых договоренностей, касающихся сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, а также отмены части пошлин. Ожидается, что более всеобъемлющее соглашение может последовать позднее осенью, пояснили источники издания. По их словам, переговоры осложняются тем, что "администрация президента США Дональда Трампа просит Индию снизить торговые барьеры, а взамен предлагает лишь отменить некоторые из недавно введенных Вашингтоном пошлин".

Издание утверждает, что Трамп также затрудняет эти торговые переговоры, регулярно упоминая, что ему удалось предотвратить войну между Индией и Пакистаном. Он выступает с этим утверждением, несмотря на неоднократные заявления Нью-Дели о том, что посредничество американского лидера не требовалось. Индийские должностные лица не раз указывали, что Нью-Дели не нуждается в посредничестве третьей стороны для урегулирования кашмирской проблемы с Пакистаном.

Американский лидер 27 июня заявил, что США надеются вскоре достичь с Индией договоренностей о торговле. "У нас намечаются замечательные сделки. У нас может надвигаться сделка с Индией. Очень крупная. Мы откроем для американского бизнеса Индию", - отметил он, не приведя подробностей. В марте глава вашингтонской администрации заверил, что власти Индии намерены значительно снизить пошлины в отношении американкой продукции.