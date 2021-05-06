О нас
Report Georgia
Аудио новости

Politico назвал Баку в числе предполагаемых мест встречи Путина и Байдена

Politico назвал Баку в числе предполагаемых мест встречи Путина и Байдена Издание отмечает, что Азербайджан "установил прочные отношения и с Вашингтоном и с Москвой"
Другие страны
6 мая 2021 г. 09:58
Politico назвал Баку в числе предполагаемых мест встречи Путина и Байдена
Джо Байден и Владимир Путин
0 : 00
0 : 00

Бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена называют столицы Чехии, Исландии, Словении и, возможно, Азербайджана. Как передает Report, об этом пишет газета Politico.

По мнению бывших американских должностных лиц, а также экспертов, опрошенных Politico, не стоит также исключать из числа кандидатов Рейкьявик, Прагу, Любляну и, возможно, Баку.

Издание отмечает, что Азербайджан "установил прочные отношения и с Вашингтоном и с Москвой", однако, по мнению Politico, такой выбор Байдена может вызвать негативную реакцию армян.

Напомним, что ранее, Баку несколько раз становился площадкой для проведения встреч главы Генштаба России и военного комитета НАТО.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Politico”: Putin və Bayden Bakıda görüşə bilər

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Названа стоимость продажи арабами электроэнергии Азербайджану
Названа стоимость продажи арабами электроэнергии Азербайджану
5 мая 2021 г. 17:29
Латвийские депутаты посетят Карабах – ЭКСКЛЮЗИВ
Латвийские депутаты посетят Карабах – ЭКСКЛЮЗИВ
5 мая 2021 г. 12:08
В Space TV назначен новый руководитель  - ЭКСКЛЮЗИВ
В Space TV назначен новый руководитель  - ЭКСКЛЮЗИВ
5 мая 2021 г. 12:06
Движение электрички Баку-Сумгайыт не возобновляется из-за нового моста ГААД
Движение электрички Баку-Сумгайыт не возобновляется из-за нового моста ГААД
4 мая 2021 г. 17:39
Включенный в план законодательных работ ММ проект не будет обсуждаться на весенней сессии
Включенный в план законодательных работ ММ проект не будет обсуждаться на весенней сессии
4 мая 2021 г. 15:12
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
3 мая 2021 г. 13:39
ИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
ФотоИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
30 апреля 2021 г. 16:04
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
30 апреля 2021 г. 11:02
Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 12:36
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi