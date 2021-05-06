Politico назвал Баку в числе предполагаемых мест встречи Путина и Байдена

Издание отмечает, что Азербайджан "установил прочные отношения и с Вашингтоном и с Москвой"

Бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена называют столицы Чехии, Исландии, Словении и, возможно, Азербайджана. Как передает Report, об этом пишет газета Politico.

По мнению бывших американских должностных лиц, а также экспертов, опрошенных Politico, не стоит также исключать из числа кандидатов Рейкьявик, Прагу, Любляну и, возможно, Баку.

Издание отмечает, что Азербайджан "установил прочные отношения и с Вашингтоном и с Москвой", однако, по мнению Politico, такой выбор Байдена может вызвать негативную реакцию армян.

Напомним, что ранее, Баку несколько раз становился площадкой для проведения встреч главы Генштаба России и военного комитета НАТО.