Politico: министр энергетики США в ноябре может уйти в отставку

Министр энергетики США Рик Перри в конце ноября может подать в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг газета Politico.

Издание отмечает, что поездка Перри на Украину в мае, когда он возглавлял делегацию США на инаугурации президента Владимира Зеленского, "втянула его в расследование дела в рамках импичмента". Вместе с тем ряд собеседников газеты утверждают, что грядущее кадровое изменение не связано с украинской тематикой. На место Перри прочат его первого заместителя Дэна Бруйетта.

Представитель Минэнерго в ответ на просьбу издания прокомментировать эту информацию заявил, что Перри "продолжает быть главой ведомства и гордится состоять в команде президента Дональда Трампа".