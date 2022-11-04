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Politico: Кризис стоимости жизни в Великобритании выходит из-под контроля

Politico: Кризис стоимости жизни в Великобритании выходит из-под контроля Brexit положил начало периоду чрезвычайной политической нестабильности в Великобритании, и по мере того, как премьер-министры приходят и уходят, а экономические программы отменяются или ставятся на паузу, инвесторы из других стран смотрят на Лондон с испу
Другие страны
4 ноября 2022 г. 18:15
Politico: Кризис стоимости жизни в Великобритании выходит из-под контроля

Brexit положил начало периоду чрезвычайной политической нестабильности в Великобритании, и по мере того, как премьер-министры приходят и уходят, а экономические программы отменяются или ставятся на паузу, инвесторы из других стран смотрят на Лондон с испугом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет Politico.

В последнее время пикеты и забастовки перестали быть чем-то новым для Британии, отмечается в статье. Основной причиной всеобщего недовольства является резкий рост стоимости жизни: в этом году инфляция в стране превысила 10% отметку, и зарплата не поспевает за ней.

Однако, как пишет издание, экономические проблемы Великобритании начались задолго до нынешнего кризиса. Уже больше десяти лет страна страдает от замедленного экономического роста и застоя частных и государственных инвестиций. "С 2016 года ее политическое руководство находится в состоянии крутых перемен, вызванных Brexit", пишет Politico.

Многие экономисты говорят о том, что "как такового среднего класса в Британии больше не существует, так как кризис стоимости жизни и экономический застой свели на нет всю среднюю ступень экономической лестницы". Они также отмечают, что "ужесточение налогово-бюджетной политики лишь усугубило кризис в Великобритании, задушив на корню все возможные инвестиции".

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