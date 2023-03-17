Politico: Китайские компании поставляли винтовки и бронежилеты в Россию

Китайские компании, в том числе одна связанная с правительством КНР, отправили российским организациям порядка 1 тыс. штурмовых винтовок, а также детали для дронов и бронежилеты, которые могут быть использованы в военных целях.

Китайские компании, в том числе одна связанная с правительством КНР, отправили российским организациям порядка 1 тыс. штурмовых винтовок, а также детали для дронов и бронежилеты, которые могут быть использованы в военных целях.

Как передает Report, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на торговые и таможенные данные, предоставленные агрегатором ImportGenius.

В публикации отмечается, что поставки осуществлялись в промежутке с июня по декабрь 2022 года.

Издание подчеркивает, что один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков КНР China North Industries Group Corporation Limited в июне прошлого года отправил винтовки CQ-A, созданные по образцу американской M-16, компании "Техкрим". В накладных винтовки были помечены как "гражданские охотничьи ружья". Издание подчеркивает, что CQ-A использует военная полиция Китая, а также вооруженные силы Филиппин, Южного Судана и Парагвая.

По таможенным данным, в конце 2022 года из Китая российские организации также получили 12 партий запасных частей для БПЛА, а также 12 тонн китайских бронежилетов, которые были направлены через Турцию.