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Politico: Киев может больше не получить финансирования от Вашингтона до выборов

Politico: Киев может больше не получить финансирования от Вашингтона до выборов Украина может не получить больше финансирования от США до ноября, когда пройдут выборы американского президента.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 08:04
Politico: Киев может больше не получить финансирования от Вашингтона до выборов

Украина может не получить больше финансирования от США до ноября, когда пройдут выборы американского президента.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник в аппарате одного из американских сенаторов.

Собеседник издания заявил, что "не уверен, что украинцы получат что-либо еще" в качестве ассигнований от Конгресса США вплоть до ноябрьских выборов.

Он также признал, что Киев, вероятно, будет нуждаться в помощи Вашингтона и в будущем.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме рассчитывают, что ассигнованных Конгрессом США средств для Украины в объеме $61 млрд хватит на весь 2024 год.

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Версия на азербайджанском языке “Politico”: Ukrayna seçkilərə qədər ABŞ-dan əlavə maliyyə yardımı almaya bilər

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