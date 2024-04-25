Politico: Киев может больше не получить финансирования от Вашингтона до выборов

Украина может не получить больше финансирования от США до ноября, когда пройдут выборы американского президента.
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Собеседник издания заявил, что "не уверен, что украинцы получат что-либо еще" в качестве ассигнований от Конгресса США вплоть до ноябрьских выборов.
Он также признал, что Киев, вероятно, будет нуждаться в помощи Вашингтона и в будущем.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме рассчитывают, что ассигнованных Конгрессом США средств для Украины в объеме $61 млрд хватит на весь 2024 год.