Politico: Идея отправить Трампа в отставку становится все более популярной среди республиканцев

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назвал разгорающийся в Вашингтоне скандал вокруг связей с Россией, которые приписывают главе государства и его команде, величайшей охотой на ведьм в американской истории.

Как передает Report, cвое мнение на этот счет американский лидер опубликовал в своем Twitter.

"Сколько противоправных действий было совершено в ходе кампании (Хиллари - ред.) Клинтон и при администрации (экс-президента США Барака - ред.) Обамы, но никакого спецсоветника назначено не было!" - отметил глава государства.

По его словам, "это величайшая в американской истории охота на ведьм, направленная против политика!".

В свою очередь американское издание Politico пишет, что американские консерваторы всерьез задумались, что в случае возможного смещения Дональда Трампа пост президента должен занимать вице-президент Майк Пенс.

Издание отмечает, что на фоне новых скандалов вокруг Трампа идея отправить президента в отставку становится все более популярной в рядах республиканцев. Они устали защищать Трампа и обеспокоены его поведением при исполнении должностных обязанностей, говорится в статье.

В Вашингтоне ни для кого не секрет, что многие республиканцы предпочитают, чтобы в Овальном кабинете сидел Пенс, а не Трамп. Если Трампу все-таки же объявят импичмент, Пенсу придется принять власть в условиях конституционного кризиса, отмечается в статье.