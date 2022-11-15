Politico: Госдеп готовит почву для возможных переговоров РФ и Украины

Госдепартамент США в настоящий момент готовит почву для возможных будущих переговоров между Россией и Украиной, однако в вашингтонской администрации существуют разногласия относительно необходимости подобных шагов.

Госдепартамент США в настоящий момент готовит почву для возможных будущих переговоров между Россией и Украиной, однако в вашингтонской администрации существуют разногласия относительно необходимости подобных шагов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на нескольких представителей американской администрации.

По ее данным, мнение о том, что с наступлением зимних холодов откроется возможность для переговоров между Украиной и Россией, разделяют многие в Пентагоне. Отмечается, что представители военного ведомства высокого ранга полагают, что Киеву будет непросто вытеснить российские войска с тех территорий, которые надеется занять Киев. "Почему бы не начать сейчас обсуждать мирные переговоры?" - заявил один из чиновников.

"Госдепартамент тем временем подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией", - сказал другой собеседник Politico, не приведя деталей. При этом, как отмечает издание, американская администрация подчеркивает, что Вашингтон будет вести такие консультации только совместно и в тесной координации с Киевом.

По сведениям газеты, Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома активнее остальных выступает против начала переговоров. В частности, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан публично заявлял о том, что не считает это правильной идеей. По словам одного из представителей администрации, все остальные в СНБ "занимают схожие позиции".

Ранее американский президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином предупредил, что Вашингтон не будет вести переговоры по Украине без участия самого Киева.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров до этого заявил, что российское руководство по-прежнему готово к консультациям по Украине. Он отметил, что Россия выслушает коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь выразил мнение, что переговоры по Украине следует вести в первую очередь с Вашингтоном.