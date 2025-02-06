Politico: ЕС привлек лоббистскую фирму для налаживания связей с США

Дипломаты Евросоюза решили воспользоваться услугами лоббистской фирмы DCI Group, связанной с американской Республиканской партией, для налаживания связей с США в условиях торговых споров. Об этом сообщила газета Politico.

Дипломаты Евросоюза решили воспользоваться услугами лоббистской фирмы DCI Group, связанной с американской Республиканской партией, для налаживания связей с США в условиях торговых споров. Об этом сообщила газета Politico.

Как сообщает Report, DCI Group "будет консультировать делегацию Европейского союза в США по вопросам коммуникаций и стратегии взаимодействия с общественностью для внешних заинтересованных сторон, уделяя особое внимание продвижению торговли и инвестиций ЕС в Соединенных Штатах", говорится в документе, с которым ознакомилось издание.

О сроке действия контракта и сумме сделки, заключенной Европейской службой внешних действий (единая дипслужба Евросоюза) с фирмой из Вашингтона, не сообщается. В ответе на запрос газеты в дипслужбе сообщества отметили, что "делегация ЕС в США задействует различные ресурсы для продвижения связей с общественностью в Соединенных Штатах".

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность обложить весь импорт из Евросоюза пошлиной в размере 10%. Полного согласия в вашингтонской администрации по этому вопросу пока не достигнуто.