Politico: ЕС не ждет изменений в политике США по Украине по итогам выборов в Конгресс

Европейский союз не ожидает, что США сократят поддержку Украине в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

Европейский союз не ожидает, что США сократят поддержку Украине в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

Как передает Report, об этом пишет в понедельник газета Politico, поговорившая с официальными лицами.

По словам издания, "на данный момент" большинство официальных лиц считают, что выборы не повлекут за собой значительных перемен: позиция демократов и республиканцев по поддержке для Украины в целом схожая, а демократ Джо Байден останется на посту президента по крайней мере до 2025 года.

"Уверена, что парламентарии в США не только не сократят, но, наоборот, увеличат поддержку для Украины, сделают ее эффективнее. <...> Здесь речь не идет о партийных интересах, думаю, что демократы и республиканцы это осознают", - считает Раса Юкнявичене, заместитель председателя подкомитета Европарламента (ЕП) по безопасности и обороне. Депутат ЕП от Эстонии Рихо Террас также выразил надежду, что американская помощь Киеву не сократится, так как "Европа делает недостаточно"