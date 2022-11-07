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Politico: ЕС не ждет изменений в политике США по Украине по итогам выборов в Конгресс

Politico: ЕС не ждет изменений в политике США по Украине по итогам выборов в Конгресс Европейский союз не ожидает, что США сократят поддержку Украине в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 11:19
Politico: ЕС не ждет изменений в политике США по Украине по итогам выборов в Конгресс

Европейский союз не ожидает, что США сократят поддержку Украине в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

Как передает Report, об этом пишет в понедельник газета Politico, поговорившая с официальными лицами.

По словам издания, "на данный момент" большинство официальных лиц считают, что выборы не повлекут за собой значительных перемен: позиция демократов и республиканцев по поддержке для Украины в целом схожая, а демократ Джо Байден останется на посту президента по крайней мере до 2025 года.

"Уверена, что парламентарии в США не только не сократят, но, наоборот, увеличат поддержку для Украины, сделают ее эффективнее. <...> Здесь речь не идет о партийных интересах, думаю, что демократы и республиканцы это осознают", - считает Раса Юкнявичене, заместитель председателя подкомитета Европарламента (ЕП) по безопасности и обороне. Депутат ЕП от Эстонии Рихо Террас также выразил надежду, что американская помощь Киеву не сократится, так как "Европа делает недостаточно"

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Версия на английском языке Politico: EU doesn’t expect changes in US policy on Ukraine following congressional elections

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