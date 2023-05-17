Politico: ЕС не сможет одновременно принять и Украину, и Турцию

Евросоюз (ЕС) не сможет принять в свои ряды Украину и Турцию из-за некоторых экономических сложностей, считают в Брюсселе.

Евросоюз (ЕС) не сможет принять в свои ряды Украину и Турцию из-за некоторых экономических сложностей, считают в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило Politico.

"В какой-то момент нам придется прояснить, что Украина и Западные Балканы - это последнее расширение. Невозможно представить, чтобы ЕС мог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит", - приводит газета слова европейского чиновника. Собеседник издания полагает, что в настоящее время присоединение Украины к ЕС имеет за собой больше движущей силы на фоне вооруженного конфликта с Россией. Он считает, что членство Киева в ЕС рассматривается как "геополитическая необходимость", даже если сам процесс затянется на одно или два десятилетия.

Опасения в Брюсселе возникли на фоне президентских выборов в Турции, первый тур которых состоялся 14 мая. В Европе считают, что кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в случае победы на выборах предпримет попытку пересмотра и качественного улучшения отношений с ЕС. Газета предполагает, что это означает не только модернизацию таможенного союза ЕС и Турции и поиски путей либерализации визового режима, но и попытку возобновить давно замороженные переговоры о вступлении в ЕС. По этой причине в случае переизбрания действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана некоторые в Евросоюзе "вздохнут с облегчением", отмечает издание.

В первом туре Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, Кылычдароглу - 44,88%. Представитель политического блока "Ата" Синан Оган получил 5,17% голосов. Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50% голосов, во втором туре победу обеспечит простое большинство.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС. 23 июня главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в сообщество. Сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС еще не определены.