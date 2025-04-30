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Politico: ЕС не сможет избавиться от технологического доминирования США

Politico: ЕС не сможет избавиться от технологического доминирования США Евросоюз готов признать нереалистичными попытки избавиться от доминирования американских технологических компаний из-за сложности преодоления их многолетнего превосходства в данной области.
Другие страны
30 апреля 2025 г. 08:41
Politico: ЕС не сможет избавиться от технологического доминирования США

Евросоюз готов признать нереалистичными попытки избавиться от доминирования американских технологических компаний из-за сложности преодоления их многолетнего превосходства в данной области.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на проект соответствующего документа Еврокомиссии, с которым ознакомилась в преддверии публикации.

В контексте эскалации торговой напряженности и нарастающих гибридных угроз ЕС, как информирует издание, вскоре опубликует Международную цифровую стратегию для Европы.

"Техническая конкурентоспособность является императивом экономики и безопасности для всех, кто стремится к процветанию и стабильности", - говорится в документе.

По данным Politico, "проект стратегии сигнализирует о том, что у ЕС мало свежих идей по восстановлению Европы как серьезного игрока в глобальных технологиях, даже несмотря на то, что реагирование на новую трансатлантическую реальность становится главным приоритетом в Брюсселе".

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его "воинствующая позиция" по отношению к Европе возродили обеспокоенность по поводу суверенитета над фундаментальными технологиями, включая социальные сети и облачные сервисы, а также по поводу потенциального доступа правоохранительных органов США к данным, обрабатываемым такими гигантами, как Amazon, Microsoft и Google, говорится в публикации.

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Версия на английском языке EU views break from US as ‘unrealistic’ amid global tech race

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