Politico: ЕС ищет контакты с Трампом после того, как Байден назвал Зеленского Путиным

Европейские лидеры "замерли от ужаса" на сцене саммита НАТО, когда на финальной церемонии в Вашингтоне президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского "президентом Украины Владимиром Путиным".

Европейские лидеры "замерли от ужаса" на сцене саммита НАТО, когда на финальной церемонии в Вашингтоне президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского "президентом Украины Владимиром Путиным".

Как передает Report , об этом пишет европейское издание Politico.

Газета отмечает, что после этого многие страны ЕС начали искать контакты с командой экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа, считая его победу на предстоящих президентских выборах в США все более вероятной.

"Европейские лидеры замерли от ужаса на сцене, хотя они изо всех сил пытались продолжать улыбаться и хлопать. Никто из них не решился упомянуть об этом инциденте с командой Байдена впоследствии", - отметил дипломатический источник издания в США. Газета отметила, что один из участников церемонии после инцидента направил журналистам Politico СМС-сообщение с нецензурным комментарием по поводу произошедшего.

Другой высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне сообщил, что многие его коллеги "в настоящий момент заняты тем, что ищут контакты с членами команды Трампа: назначают встречи, добиваются приглашения на мероприятия, которые посещают сторонники Трампа, а также приглашают их на ужин".

Издание отмечает, что дипломаты больше не сталкиваются с давлением своего руководства в Европе, которое раньше не рекомендовало им общаться с командой Трампа.

Politico подчеркивает, что такой позиции придерживаются не только страны ЕС, но и Великобритания, которая считает, что все более частые публичные проколы Байдена сводят к нулю его президентскую кампанию. Британцы утверждают, что сегодня они уже гораздо лучше подготовились к победе Трампа на выборах, чем в прошлый раз в 2016 году.