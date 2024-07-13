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Politico: ЕС ищет контакты с Трампом после того, как Байден назвал Зеленского Путиным

Politico: ЕС ищет контакты с Трампом после того, как Байден назвал Зеленского Путиным Европейские лидеры "замерли от ужаса" на сцене саммита НАТО, когда на финальной церемонии в Вашингтоне президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского "президентом Украины Владимиром Путиным".
Другие страны
13 июля 2024 г. 01:07
Politico: ЕС ищет контакты с Трампом после того, как Байден назвал Зеленского Путиным

Европейские лидеры "замерли от ужаса" на сцене саммита НАТО, когда на финальной церемонии в Вашингтоне президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского "президентом Украины Владимиром Путиным".

Как передает Report, об этом пишет европейское издание Politico.

Газета отмечает, что после этого многие страны ЕС начали искать контакты с командой экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа, считая его победу на предстоящих президентских выборах в США все более вероятной.

"Европейские лидеры замерли от ужаса на сцене, хотя они изо всех сил пытались продолжать улыбаться и хлопать. Никто из них не решился упомянуть об этом инциденте с командой Байдена впоследствии", - отметил дипломатический источник издания в США. Газета отметила, что один из участников церемонии после инцидента направил журналистам Politico СМС-сообщение с нецензурным комментарием по поводу произошедшего.

Другой высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне сообщил, что многие его коллеги "в настоящий момент заняты тем, что ищут контакты с членами команды Трампа: назначают встречи, добиваются приглашения на мероприятия, которые посещают сторонники Трампа, а также приглашают их на ужин".

Издание отмечает, что дипломаты больше не сталкиваются с давлением своего руководства в Европе, которое раньше не рекомендовало им общаться с командой Трампа.

Politico подчеркивает, что такой позиции придерживаются не только страны ЕС, но и Великобритания, которая считает, что все более частые публичные проколы Байдена сводят к нулю его президентскую кампанию. Британцы утверждают, что сегодня они уже гораздо лучше подготовились к победе Трампа на выборах, чем в прошлый раз в 2016 году.

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Версия на азербайджанском языке Politico: Bayden Zelenskini Putin adlandırdıqdan sonra Aİ Trampın komandası ilə təmaslar axtarmağa başlayıb

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