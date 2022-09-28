Politico: ЕК выдвинет предложения по новым санкциям против России

Европейская комиссия (ЕК) 28 сентября проведет брифинг для представителей стран Евросоюза, на котором озвучит предложения по новому пакету санкций против РФ, а также предложит ввести потолок цен на российскую нефть.

Европейская комиссия (ЕК) 28 сентября проведет брифинг для представителей стран Евросоюза, на котором озвучит предложения по новому пакету санкций против РФ, а также предложит ввести потолок цен на российскую нефть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду газета Politico.

Высокопоставленные официальные лица и дипломаты сообщили изданию о том, что ЕС намерен смягчить ряд санкций против РФ, сняв запрет на перевозку российских удобрений, цемента и "иной продукции".

По данным издания, брифинг назначен на 14:30.

Вчера стало известно, что группа из 13 стран ЕС в письме, адресованном руководству Евросоюза, призвали ко введению потолка цен на любой импортируемый газ.