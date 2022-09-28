О нас

Politico: ЕК выдвинет предложения по новым санкциям против России

Politico: ЕК выдвинет предложения по новым санкциям против России Европейская комиссия (ЕК) 28 сентября проведет брифинг для представителей стран Евросоюза, на котором озвучит предложения по новому пакету санкций против РФ, а также предложит ввести потолок цен на российскую нефть.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 09:56
Politico: ЕК выдвинет предложения по новым санкциям против России

Европейская комиссия (ЕК) 28 сентября проведет брифинг для представителей стран Евросоюза, на котором озвучит предложения по новому пакету санкций против РФ, а также предложит ввести потолок цен на российскую нефть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду газета Politico.

Высокопоставленные официальные лица и дипломаты сообщили изданию о том, что ЕС намерен смягчить ряд санкций против РФ, сняв запрет на перевозку российских удобрений, цемента и "иной продукции".

По данным издания, брифинг назначен на 14:30.

Вчера стало известно, что группа из 13 стран ЕС в письме, адресованном руководству Евросоюза, призвали ко введению потолка цен на любой импортируемый газ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Politico: EC will put forward proposals on new anti-Russian sanctions

Другие новости из категории

Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
Освобожденный Изюм
ФотоОсвобожденный Изюм
28 сентября 2022 г. 10:22
Гражданам ЕС могут запретить занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ
Гражданам ЕС могут запретить занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ
28 сентября 2022 г. 09:29
Шольц подтвердил, что ФРГ будет делать все, чтобы предотвратить конфликт между РФ и НАТО
Шольц подтвердил, что ФРГ будет делать все, чтобы предотвратить конфликт между РФ и НАТО
28 сентября 2022 г. 08:57
Ураган Иэн оставил Кубу без электричества
Ураган "Иэн" оставил Кубу без электричества
28 сентября 2022 г. 08:34
Память Синдзо Абэ во время государственных похорон почтили более 25 тыс. человек
Память Синдзо Абэ во время государственных похорон почтили более 25 тыс. человек
28 сентября 2022 г. 08:28
Власти Шанхая сняли последний локальный локдаун
Власти Шанхая сняли последний локальный локдаун
28 сентября 2022 г. 08:17
Словения представила свою кандидатуру на получение временного членства в СБ ООН
Словения представила свою кандидатуру на получение временного членства в СБ ООН
28 сентября 2022 г. 07:58
Постпред Китая при ООН заявил, что территориальная целостность стран должна соблюдаться
Постпред Китая при ООН заявил, что территориальная целостность стран должна соблюдаться
28 сентября 2022 г. 07:32
Сенат США одобрил дебаты по законопроекту о продолжении финансирования правительства
Сенат США одобрил дебаты по законопроекту о продолжении финансирования правительства
28 сентября 2022 г. 06:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi