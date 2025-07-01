Politico: ЕК готова позволить странам ограничивать доступ к соцсетям по возрасту

Введение возрастных ограничений для пользователей социальных сетей в странах Европейского союза находится на финальной стадии разработки.

Введение возрастных ограничений для пользователей социальных сетей в странах Европейского союза находится на финальной стадии разработки.

Как передает Report, это следует из проекта документа в распоряжении издания Politico.

Из него следует, что ЕК готова позволить государствам ЕС принимать законы, регулирующие "минимальный возраст доступа к определенным продуктам и сервисам" в соцсетях и на других платформах.

Еврокомиссия также намерена наделить социальные сети правом самостоятельно выбирать способ проверки возраста пользователей. Среди возможных способов проверки - запрос удостоверения личности или банковской карты, что должно дополнить уже используемые на платформах механизмы оценки.

Представители некоторых европейских стран уже выступали с инициативами об ограничении доступа к соцсетям для несовершеннолетних. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о желании запретить доступ к соцсетям для детей, не достигших 15-летнего возраста. Министр цифровизации Дании Каролине Стаге Ольсен выступила со схожим предложением.

Встреча министров информационных технологий стран ЕС, которая пройдет 9-10 октября во время председательствования Дании в ЕС будет полностью посвящена вопросу защиты детей в интернете.