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Politico: Численность бундестага Германии может быть сокращена на 106 человек

Politico: Численность бундестага Германии может быть сокращена на 106 человек В бундестаг Германии внесен законопроект о снижении числа депутатов с 736 до 630.
Другие страны
14 марта 2023 г. 19:30
Politico: Численность бундестага Германии может быть сокращена на 106 человек

В бундестаг Германии внесен законопроект о снижении числа депутатов с 736 до 630.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

Депутат из Партии зеленых Тилль Штеффен отметил, что целью законопроекта является сохранение "дееспособности" парламента, поскольку при отсутствии изменений "бундестаг продолжит расти".

В публикации отмечается, что парламент Германии растет уже много лет благодаря сложной системе голосования в стране. 299 депутатов получают свои мандаты, заняв первое место в своих избирательных округах, еще 299 проходят в парламент в результате голосования по партийным спискам в 16 землях Германии.

По результатам второго голосования определяется соотношение численности депутатов из разных партий в бундестаге, однако так как в ходе голосования по округам эта пропорция нарушается, в парламент проходят дополнительные депутаты, чтобы ее восстановить.

Законопроект предполагает, что изменение этой системы, в итоге не все кандидаты, победившие в округах, получат мандат, если их партия получит меньше голосов по партийным спискам.

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Версия на английском языке Germany might shrink its massive parliament
Версия на азербайджанском языке “Politico”: Almaniya Bundestaqında deputatların sayı 106 nəfər azaldıla bilər

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