Politico: Помпео посетит Украину 3 апреля

Экс-госсекретарь США Майк Помпео посетит 3 апреля Украину.

Экс-госсекретарь США Майк Помпео посетит Украину 3 апреля.

Как передает Report, об этом во вторник сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По ее данным, данный визит - это шанс для Помпео, возможного кандидата на президентских выборах в 2024 году, продемонстрировать поддержку Украине и показать свою позицию, отличную от мнения бывшего президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса.

Как отмечает издание, пока неизвестно, встретится ли экс-госсекретарь с президентом Украины Владимиром Зеленским.