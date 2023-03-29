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Politico: Помпео посетит Украину 3 апреля

Politico: Помпео посетит Украину 3 апреля Экс-госсекретарь США Майк Помпео посетит 3 апреля Украину.
Другие страны
29 марта 2023 г. 13:23
Politico: Помпео посетит Украину 3 апреля

Экс-госсекретарь США Майк Помпео посетит Украину 3 апреля.

Как передает Report, об этом во вторник сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По ее данным, данный визит - это шанс для Помпео, возможного кандидата на президентских выборах в 2024 году, продемонстрировать поддержку Украине и показать свою позицию, отличную от мнения бывшего президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса.

Как отмечает издание, пока неизвестно, встретится ли экс-госсекретарь с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Версия на английском языке POLITICO: Pompeo to visit Ukraine on April 3

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