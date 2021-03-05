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Politico: Бывшего сотрудника Госдепартамента арестовали по делу о штурме Капитолия

Politico: Бывшего сотрудника Госдепартамента арестовали по делу о штурме Капитолия ФБР арестовало бывшего сотрудника Госдепартамента США Федерико Кляйна по подозрению в причастности к произошедшим 6 января беспорядкам в здании Конгресса
Другие страны
5 марта 2021 г. 10:38
Politico: Бывшего сотрудника Госдепартамента арестовали по делу о штурме Капитолия

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало бывшего сотрудника Госдепартамента США Федерико Кляйна по подозрению в причастности к произошедшим 6 января беспорядкам в здании Конгресса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на официального представителя ФБР Саманту Шеро.

По ее данным, Кляйн был задержан в штате Вирджиния. Подробности выдвинутых против него обвинений не раскрываются. Как отмечает издание, задержание бывшего сотрудника Госдепартамента - это первый известный случай, когда назначенцу бывшего президента США Дональда Трампа грозит уголовное преследование в связи с попыткой воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Кляйн работал над предвыборной кампанией Трампа в 2016 году, а затем был принят на работу в Госдепартамент в качестве специального помощника, уточняет Politico.

Мать арестованного Сесилия в интервью изданию сообщила, что несколько недель назад обсуждала с сыном события, произошедшие 6 января. Она также подтвердила, что Кляйн находился в Вашингтоне в день беспорядков.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamentinin keçmiş əməkdaşı Kapitoliyə basqın işi üzrə həbs edilib
Версия на английском языке Politico: Trump appointee arrested on Capitol storming charges

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