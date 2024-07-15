Politico: Боррель хочет помешать встрече глав МИД в Будапеште

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель соберет европейских дипломатов на заседание глав МИД ЕС в августе в те же даты, когда аналогичная встреча запланирована в Будапеште.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель соберет европейских дипломатов на заседание глав МИД ЕС в августе в те же даты, когда аналогичная встреча запланирована в Будапеште.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico со ссылкой на трех дипломатов.

Венгрия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, запланировала провести встречу глав внешнеполитических ведомств Евросоюза в Будапеште 28-29 августа.

"Если в те же дни состоится официальное заседание Совета ЕС по иностранным делам, организованное верховным представителем Боррелем, министры не смогут приехать в Будапешт", - заявил один из дипломатов.

Другой собеседник издания отметил, что, бойкотируя встречу в Будапеште, министры иностранных дел хотят "послать четкий сигнал о том, что Венгрия не выступает от имени ЕС".

По данным газеты, проведение параллельной встречи обсуждается несколькими странами ЕС, в том числе Германией и Францией. Соответствующий план, как ожидается, будет представлен в среду.