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Politico: Боррель хочет помешать встрече глав МИД в Будапеште

Politico: Боррель хочет помешать встрече глав МИД в Будапеште Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель соберет европейских дипломатов на заседание глав МИД ЕС в августе в те же даты, когда аналогичная встреча запланирована в Будапеште.
Другие страны
15 июля 2024 г. 08:47
Politico: Боррель хочет помешать встрече глав МИД в Будапеште

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель соберет европейских дипломатов на заседание глав МИД ЕС в августе в те же даты, когда аналогичная встреча запланирована в Будапеште.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на трех дипломатов.

Венгрия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, запланировала провести встречу глав внешнеполитических ведомств Евросоюза в Будапеште 28-29 августа.

"Если в те же дни состоится официальное заседание Совета ЕС по иностранным делам, организованное верховным представителем Боррелем, министры не смогут приехать в Будапешт", - заявил один из дипломатов.

Другой собеседник издания отметил, что, бойкотируя встречу в Будапеште, министры иностранных дел хотят "послать четкий сигнал о том, что Венгрия не выступает от имени ЕС".

По данным газеты, проведение параллельной встречи обсуждается несколькими странами ЕС, в том числе Германией и Францией. Соответствующий план, как ожидается, будет представлен в среду.

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Версия на английском языке Politico: EU to boycott Hungary’s foreign affairs summit
Версия на азербайджанском языке “Politico”: Borrel XİN rəhbərlərinin Budapeşt görüşünə mane olmaq istəyir

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