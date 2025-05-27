Politico: Администрация Трампа ужесточает условия обучения в США для иностранцев

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план, в рамках которого у всех соискателей американских студенческих виз будут в обязательном порядке проверяться страницы в соцсетях.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план, в рамках которого у всех соискателей американских студенческих виз будут в обязательном порядке проверяться страницы в соцсетях.

Как передает Report, об этом пишет издание Politico со ссылкой на содержание оказавшейся в его распоряжении дипломатической депеши, разосланной в посольства США в иностранных государствах.

В ней говорится, что в рамках подготовки к введению обязательной проверки соцсетей Госдепартамент распорядился приостановить запись на новые собеседования для студентов, оформляющих визы.

Решение об усилении проверок потенциальных студентов в университетах США принято после месяцев противостояния между Трампом и администрацией Гарвардского университета. 22 мая президент запретил Гарварду принимать иностранных студентов, обвинив руководство школы в поддержке антисемитизма из-за многочисленных митингов в поддержку Палестины, проходивших в стенах университета после начала военных операций Израиля в секторе Газа. Ранее Департамент образования США лишил Гарвард государственного финансирования и многих грантов. Департамент также предупредил, что университет не получит никаких новых грантов от правительства, пока не запретит пропалестинские протесты и не ограничит свои инклюзивные программы.

Администрация также предпринимает шаги по ужесточению контроля за университетами, особенно за элитными, такими как Гарвард, которые, по её мнению, чрезмерно либеральны и потакают проявлениям антисемитизма на своих кампусах. Параллельно продолжается ужесточение миграционного контроля, в рамках которого были задержаны и некоторые иностранные студенты.