Politico: Администрация Байдена планирует направить Украине последние $6 млрд

Администрация президента США демократа Джо Байдена намерена как можно скорее направить Украине оставшиеся $6 млрд военной помощи, предназначенной для Киева, до инаугурации республиканца Дональда Трампа, побеждающего на президентских выборах.

Администрация президента США демократа Джо Байдена намерена как можно скорее направить Украине оставшиеся $6 млрд военной помощи, предназначенной для Киева, до инаугурации республиканца Дональда Трампа, побеждающего на президентских выборах.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico.

По ее информации, действующая вашингтонская администрация готовится к тому, что при Трампе поставки оружия Украине прекратятся.

Сроки выделения Киеву нового пакета военной помощи не уточняются, но издание отмечает, что план американских властей в любом случае столкнется с проблемами, поскольку на доставку вооружений и боеприпасов в Украину обычно уходят месяцы.

Таким образом, оставшаяся помощь, скорее всего, не будет доставлена украинской стороне до вступления Трампа в должность, и новый главнокомандующий сможет прервать поставки до того, как процесс передачи будет завершен.