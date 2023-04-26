Политический обозреватель: Роль Турции как глобального игрока значительно выросла

Роль Турции как влиятельного и глобального игрока значительно выросла.

Роль Турции как влиятельного и глобального игрока значительно выросла.

Как заявил Report политический обозреватель Мурад Сададдинов, причиной тому стали сразу несколько факторов.

"Страной руководит сильный и независимый лидер, который ориентируется на национальные интересы Турции и тюркского мира. Второй фактор – экономические возможности Турции, и конечно, ее военная мощь", - заявил Сададдинов.

Политолог подчеркнул, что Турция также сыграла важную посредническую роль в заключении зерновой сделки.

"Кроме того, Турция принимает непосредственное участие в развитии связей тюркоязычных государств. Роль Турции в обеспечении безопасности и справедливости в регионе Южного Кавказа также велика. Поддержав Азербайджан в освобождении оккупированных армянами территорий, Турция помогла обеспечить исполнение четырех резолюций Совета безопасности ООН", - добавил он.

По данным издания Daily Sabah, Турция входит в пятерку лидеров стран по числу дипломатических представительств, имея 255 дипмиссий в разных странах мира.

Экономическая политика страны приобрела более глобальный характер в период прихода к власти в Турции Партии справедливости и развития (ПСР).

Согласно турецким СМИ, объем внешней торговли Турции вырос с 80 млрд долларов в 2002 году до 614 млрд в 2022 году.

По словам главы партии и действующего президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана, экономика, дипломатия, борьба с терроризмом и управление нелегальной миграцией – четыре направления, в которых ПСР преуспела и продолжает добиваться успехов по сей день.

Одной из значимых составляющих в экономике страны является сфера туризма. По данным Всемирной туристической организации за 2021 год, Турция занимает 4-ое место по количеству туристов. Газета Hurriyet со ссылкой на данные Института статистики Турции (TUIK) сообщала о том, что по итогам 2022 года Турция установила новый рекорд по доходам от туристической отрасли - более 46 млрд долларов, это на 53,4% больше, чем в 2021 году.

Турция также активно развивает энергетическую сферу, в частности производство возобновляемых источников энергии.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль отмечал, что Турция может стать мировым центром альтернативной энергетики и одним из крупнейших ее экспортеров. В 2022 году в Стамбуле прошла международная конференция по водородной энергетике, где обсуждались вопросы хранения, очистки, поставок водорода, особое внимание уделялось водородной экономике и политике.