Политдиректора "шестерки" и Ирана завершили раунд переговоров в Вене

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Очередной раунд переговоров политдиректоров "шестерки" международных посредников и Ирана по ядерной программе завершился в Вене.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, некоторые делегации уже покинули место переговоров.

Проблемные темы на пути к заключению всеобъемлющего соглашения остаются прежними: порядок и последовательность смягчения и отмены санкций, доработка ядерного блока в части ограничений, которые будут согласованы Ираном применительно к его ядерной программе, вопросы доступа на иранские объекты.

Как сообщил по прибытии в Вену замглавы МИД РФ Сергей Рябков, также "не до конца расставлены точки над i по теме возможного, при нежелательном развитии событий, возвращения санкций, включая роль Совбеза Безопасности ООН и, наверное, из последнего, порядок и планы реконфигурации некоторых ядерных объектов Ирана".

Очередной раунд переговоров стартовал в среду на уровне экспертов, а также замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и замглавы дипломатии ЕС Хельги Шмид.