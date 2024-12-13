О нас

Политбюро Вьетнама примет дисциплинарные меры против бывшего президента

Политбюро Вьетнама примет дисциплинарные меры против бывшего президента Политбюро Вьетнама примет дисциплинарные меры в отношении бывшего премьер-министра и президента страны Нгуен Суан Фука за взятки.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 19:31
Политбюро Вьетнама примет дисциплинарные меры против бывшего президента

Политбюро Вьетнама примет дисциплинарные меры в отношении бывшего премьер-министра и президента страны Нгуен Суан Фука за взятки.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт газеты правительства Вьетнама.

Соглано информации, бывший президент обвиняется в нарушении партийных и государственных принципов при выполнении возложенных на него обязанностей премьер-министра, а также в нарушениях, связанных с коррупцией, что негативно сказывается на репутации партии.

Кроме Нгуен Суан Фука, с санкциями со стороны правительства столкнутся бывший глава Центральной комиссии по всеобщей мобилизации Чыонг Тхи Май и бывший постоянный заместитель премьер-министра Чыонг Хоа Бинь.

Экс-президент занимал пост премьер-министра с 2016 по 2021 год, после чего был избран главой государства. Он ушел в отставку в начале 2023 года, после того как взял на себя ответственность за нарушения, связанные с делами о взяточничестве в сфере производства тестов на COVID-19.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

СМИ: Греция ведет переговоры о покупке оружия у Израиля
СМИ: Греция ведет переговоры о покупке оружия у Израиля
13 декабря 2024 г. 20:04
Лидеры ЕС обсудят выделение дополнительной помощи Украине
Лидеры ЕС обсудят выделение дополнительной помощи Украине
13 декабря 2024 г. 19:51
Французские ультраправые призывают нового премьера к диалогу со всеми партиями
Французские ультраправые призывают нового премьера к диалогу со всеми партиями
13 декабря 2024 г. 19:36
Кабардино-Балкария планирует поставлять в Азербайджан минеральную воду и сладости
Кабардино-Балкария планирует поставлять в Азербайджан минеральную воду и сладости
13 декабря 2024 г. 19:24
В ЕС надеются, что новые власти Сирии откажутся от размещения баз РФ
В ЕС надеются, что новые власти Сирии откажутся от размещения баз РФ
13 декабря 2024 г. 18:43
Блинкен: США не допустят возвращения ИГ в Ирак
Блинкен: США не допустят возвращения ИГ в Ирак
13 декабря 2024 г. 18:40
Стоимость Роналду упала на рекордно низкий в его карьере уровень
Стоимость Роналду упала на рекордно низкий в его карьере уровень
13 декабря 2024 г. 18:37
Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне
Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне
13 декабря 2024 г. 17:34
Непокорившаяся Франция выдвинет вотум недоверия правительству Байру
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия правительству Байру
13 декабря 2024 г. 16:13
Австрия заплатит по 1 тыс. евро желающим вернуться на родину сирийцам
Австрия заплатит по 1 тыс. евро желающим вернуться на родину сирийцам
13 декабря 2024 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi