Политбюро Вьетнама примет дисциплинарные меры против бывшего президента

Политбюро Вьетнама примет дисциплинарные меры в отношении бывшего премьер-министра и президента страны Нгуен Суан Фука за взятки.

Политбюро Вьетнама примет дисциплинарные меры в отношении бывшего премьер-министра и президента страны Нгуен Суан Фука за взятки.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт газеты правительства Вьетнама.

Соглано информации, бывший президент обвиняется в нарушении партийных и государственных принципов при выполнении возложенных на него обязанностей премьер-министра, а также в нарушениях, связанных с коррупцией, что негативно сказывается на репутации партии.

Кроме Нгуен Суан Фука, с санкциями со стороны правительства столкнутся бывший глава Центральной комиссии по всеобщей мобилизации Чыонг Тхи Май и бывший постоянный заместитель премьер-министра Чыонг Хоа Бинь.

Экс-президент занимал пост премьер-министра с 2016 по 2021 год, после чего был избран главой государства. Он ушел в отставку в начале 2023 года, после того как взял на себя ответственность за нарушения, связанные с делами о взяточничестве в сфере производства тестов на COVID-19.