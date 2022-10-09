Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва

Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) ровно за неделю до 20-го съезда созывает в воскресенье седьмой пленум 19-го созыва.

Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) ровно за неделю до 20-го съезда созывает в воскресенье седьмой пленум 19-го созыва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мероприятие традиционно проводится в закрытом режиме.

Как ранее информировало агентство Синьхуа, участники пленума обсудят проекты докладов ЦК КПК 19-го созыва и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, которые будут представлены на съезде, а также планируемые поправки к уставу партии. Фактически это заседание станет финальной стадией подготовки к ключевому политическому событию в Китае, которое бывает раз в пять лет.

Ранее на заседании Политбюро ЦК КПК подчеркивалось, что 20-й съезд будет иметь крайне важное значение, поскольку состоится в ключевой момент, когда вся партия и многонациональный народ страны отправляются в новый поход всестороннего построения модернизированного социалистического государства.

В перечне вопросов, которые затронут на пленуме, будут задачи развития партии и государственного строительства в новую эпоху. Пленум также обсудит подготовку к разработке планов действий и основных политических установок, которые позволят мобилизовать усилия партии и народа в соответствии с традициями и целями инновационного развития ради построения модернизированного социалистического государства и великого возрождения китайской нации.

В связи с проведением пленума в Пекине введены усиленные меры безопасности. В столице также по-прежнему действуют жесткие противоэпидемические требования, в соответствии с которыми все пекинцы и приезжие обязаны раз в три дня сдавать тест на коронавирус, носить маски в магазинах, учреждениях и транспорте.

Отметим, что съезд Компартии Китая откроется 16 октября. После его завершения пройдет первый пленум нового состава ЦК, в ходе которого состоятся выборы генерального секретаря, а также будет обновлен состав Политбюро и его Постоянного комитета.