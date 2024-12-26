Полиция заявила об ошибках в обеспечении безопасности в Магдебурге

Полиция Магдебурга (федеральная земля Саксония-Анхальт) допустила ошибки в обеспечении безопасности на рождественской ярмарке, где 20 декабря мужчина совершил наезд на посетителей.

Полиция Магдебурга (федеральная земля Саксония-Анхальт) допустила ошибки в обеспечении безопасности на рождественской ярмарке, где 20 декабря мужчина совершил наезд на посетителей.

Как передает Report , об этом пишет новостной портал Tagesschau со ссылкой на МВД региона.

В частности, автомобиль правоохранителей не находился в установленном месте. По данным ведомства, во время происшествия полицейские машины были размещены в четырех специально отведенных местах вокруг рождественской ярмарки в Магдебурге.

"Согласно текущему статусу расследования, полицейский автомобиль находился на стоянке для такси на Эрнст-Ройтер-аллее и, следовательно, не в том месте, которое предполагалось в соответствии с оперативной концепцией полиции", - отметили в МВД.

Однако почему это произошло является предметом дальнейшего расследования.

Кроме того, как подчеркивает портал, также будут рассмотрены вопросы о концепции безопасности организатора рождественской ярмарки.