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Полиция заявила об ошибках в обеспечении безопасности в Магдебурге

Полиция заявила об ошибках в обеспечении безопасности в Магдебурге Полиция Магдебурга (федеральная земля Саксония-Анхальт) допустила ошибки в обеспечении безопасности на рождественской ярмарке, где 20 декабря мужчина совершил наезд на посетителей.
Другие страны
26 декабря 2024 г. 04:19
Полиция заявила об ошибках в обеспечении безопасности в Магдебурге

Полиция Магдебурга (федеральная земля Саксония-Анхальт) допустила ошибки в обеспечении безопасности на рождественской ярмарке, где 20 декабря мужчина совершил наезд на посетителей.

Как передает Report, об этом пишет новостной портал Tagesschau со ссылкой на МВД региона.

В частности, автомобиль правоохранителей не находился в установленном месте. По данным ведомства, во время происшествия полицейские машины были размещены в четырех специально отведенных местах вокруг рождественской ярмарки в Магдебурге.

"Согласно текущему статусу расследования, полицейский автомобиль находился на стоянке для такси на Эрнст-Ройтер-аллее и, следовательно, не в том месте, которое предполагалось в соответствии с оперативной концепцией полиции", - отметили в МВД.

Однако почему это произошло является предметом дальнейшего расследования.

Кроме того, как подчеркивает портал, также будут рассмотрены вопросы о концепции безопасности организатора рождественской ярмарки.

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