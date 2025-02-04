Полиция застрелила вандала, рисовавшего свастики на вокзале в Париже

Мужчина, раненный сотрудниками железнодорожной полиции на вокзале Аустерлиц в Париже после нанесения свастики, скончался.

Мужчина, раненный сотрудниками железнодорожной полиции на вокзале Аустерлиц в Париже после нанесения свастики, скончался.

Как передает Report, об этом пишет газета Figaro со ссылкой на прокуратуру и полицию Парижа.

"Мужчина сирийского происхождения был замечен в 11:00 утра агентами RATP (французская группа компаний, осуществляющая пассажирские перевозки в Париже и его пригородах - ред.) за вырезанием свастик на мебели на разных станциях линии 9. Около 14:00 очевидец сообщил, что видел, как он нарисовал краской из баллончика еще четыре свастики, на этот раз около линии 5. В 14:30, подозреваемый был замечен сотрудниками железнодорожной службы безопасности на внешней территории вокзала, недалеко от зоны, отведенной для такси и автобусов", - говорится в материале.

Уточняется, что мужчина достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и направил в сторону сотрудников полиции. Затем один из силовиков дважды выстрелил в него. Позднее выяснилось, что у вандала был муляж.

48-летнего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи констатировали смерть мозга, злоумышленник умер около 22:00, отмечает издание. Стоявший неподалеку водитель такси также получил травму ноги и был доставлен в больницу. Офицер полиции, открывший огонь, был взят под стражу. Однако эту меру вскоре отменили.