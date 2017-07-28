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    Полиция закрыла доступ на молитву в Иерусалиме мусульманам младше 50 лет

    Накануне вечером на Храмовой горе вспыхнули столкновения верующих с полицией

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Израильская полиция вновь ввела возрастные ограничения на доступ мусульман на пятничные молитвы в историческом центре Иерусалима и усилила присутствие в городе, опасаясь продолжения арабских беспорядков, cообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

    "Вход на Храмовую гору будет разрешен только мужчинам 50 лет и старше, а также женщинам без возрастных ограничений", — заявили в полиции.

    Тысячи сотрудников правоохранительных органов стянуты в наиболее проблемные районы Иерусалима, включая исторический центр и подступы к нему, которые местами закрыты для движения автотранспорта.

    Накануне вечером на Храмовой горе вспыхнули столкновения верующих с полицией, распространившиеся на соседние районы Старого города. По данным медиков, в них пострадали более 120 человек.

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