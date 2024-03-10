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Полиция задержала водителя машины, врезавшейся в ворота Букингемского дворца

Полиция задержала водителя машины, врезавшейся в ворота Букингемского дворца Полиция Лондона задержала водителя автомобиля, который в ночь на 10 марта врезался в ворота Букингемского дворца - столичной резиденции короля Карла III.
Другие страны
10 марта 2024 г. 15:12
Полиция задержала водителя машины, врезавшейся в ворота Букингемского дворца

Полиция Лондона задержала водителя автомобиля, который в ночь на 10 марта врезался в ворота Букингемского дворца - столичной резиденции короля Карла III.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Скотленд-ярд.

"Вооруженные сотрудники полиции на месте задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ущерба собственности. Он был доставлен в больницу, - говорится в заявлении столичного управления полиции. - Сообщений о пострадавших не поступало. Ведется расследование с целью установить обстоятельства произошедшего".

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в 02:33 ночи по местному времени.

На кадрах, распространенных газетой The Daily Mail, видно, как водитель стоит на коленях с заложенными за голову руками, подчиняясь указаниям полицейских. На видео также заметен кузов легкового автомобиля в воротах дворца.

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