Полиция задержала водителя машины, врезавшейся в ворота Букингемского дворца

Полиция Лондона задержала водителя автомобиля, который в ночь на 10 марта врезался в ворота Букингемского дворца - столичной резиденции короля Карла III.

Полиция Лондона задержала водителя автомобиля, который в ночь на 10 марта врезался в ворота Букингемского дворца - столичной резиденции короля Карла III.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Скотленд-ярд.

"Вооруженные сотрудники полиции на месте задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ущерба собственности. Он был доставлен в больницу, - говорится в заявлении столичного управления полиции. - Сообщений о пострадавших не поступало. Ведется расследование с целью установить обстоятельства произошедшего".

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в 02:33 ночи по местному времени.

На кадрах, распространенных газетой The Daily Mail, видно, как водитель стоит на коленях с заложенными за голову руками, подчиняясь указаниям полицейских. На видео также заметен кузов легкового автомобиля в воротах дворца.