Полиция задержала угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Мужчина, угрожавший взорвать бомбу в амстердамском аэропорту Схипхол, задержан.
Как передает Report, об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.
Отмечается, что работа аэропорта полностью возобновлена.
23:12***
Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Зал для вылетов эвакуирован в амстердамском аэропорту Схипхол, после того как один из пассажиров угрожал взорвать бомбу, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Мужчина угрожает взорвать бомбу в зале для вылетов номер три в Схипхоле. Зал был эвакуирован", - сообщило руководство аэропорта в Twitter.
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