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    Полиция задержала угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Мужчина, угрожавший взорвать бомбу в амстердамском аэропорту Схипхол, задержан.

    Как передает Report, об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.

    Отмечается, что работа аэропорта полностью возобновлена.

    23:12***

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Зал для вылетов эвакуирован в амстердамском аэропорту Схипхол, после того как один из пассажиров угрожал взорвать бомбу, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Мужчина угрожает взорвать бомбу в зале для вылетов номер три в Схипхоле. Зал был эвакуирован", - сообщило руководство аэропорта в Twitter.

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