Полиция задержала приковавшего себя к воротам Букингемского дворца мужчину

Мужчина, приковавший себя наручниками к воротам Букингемского дворца и нанесший себе ножевые ранения, был задержан сотрудниками полиции Лондона в ночь на пятницу.

Мужчина, приковавший себя наручниками к воротам Букингемского дворца и нанесший себе ножевые ранения, был задержан сотрудниками полиции Лондона в ночь на пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в городской полиции.

"Примерно в 01:00 в пятницу, 7 июля, мужчина был задержан по подозрению в хранении оружия для целей нападения. Он был доставлен в больницу на юге Лондона для прохождения обследования перед тем, как был взят под стражу", - сообщили в полиции.

Сообщается, что 6 июля примерно в 17:23 по местному времени мужчина старше 30 лет приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца и угрожал причинить себе увечья. Как передавала газета The Daily Mail, в момент инцидента рядом с лондонской резиденцией короля Великобритании Карла III находились сотни туристов. Как уточнили правоохранительные органы, мужчина нанес себе несколько ножевых ранений. В настоящий момент нет информации о том, что подтолкнуло его на подобные действия.