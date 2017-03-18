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    Полиция задержала отца и брата напавшего на военного в аэропорту Парижа мужчины

    Расследование нападения проводит антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Полиция Франции задержала отца и брата напавшего на военный патруль в парижском аэропорту Орли мужчины. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

    Расследование нападения на военный патруль в парижском аэропорту Орли  проводит антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции.

    Утром 18 марта неизвестный мужчина напал на военный патруль в парижском аэропорту Орли. По данным МВД, никто не пострадал. Аэропорт был эвакуирован, рейсы перевели в другой аэропорт.

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