Полиция задержала мужчину, захватившего заложников во французском банке

Во Франции полицейские задержали человека, захватившего заложников в банке города Гавр

Во Франции полицейские задержали человека, захватившего заложников в банке города Гавр.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что 34-летний мужчина, известный полиции из-за психиатрических проблем и неких правонарушений, захватил заложников в отделении банка в центре Гавра. Сообщалось о пяти заложниках, часть из них были освобождены самим преступником.

На момент окончания операции в заложниках оставался только один человек. По предварительным данным, никто из заложников не пострадал.