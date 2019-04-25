Полиция задержала мужчину с боеприпасами и несколькими пропусками в парламент Шри-Ланки

Полиция задержала молодого человека с боеприпасами и пропусками в федеральный парламент Шри-Ланки.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает интернет-издание Ada Derana.
Помимо этого, у 26-летнего мужчины обнаружили 13 сим-карт, несколько смартфонов, кредитные карты и планшет.
21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В серии атак были задействованы девять смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки.
После терактов премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил о закрытии всех школ в стране на двое суток, а также о прекращении работы университетов до дальнейшего распоряжения.
Tural AsadiАвтор новости