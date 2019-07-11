Полиция задержала мужчину, пытавшегося проникнуть внутрь Букингемского дворца

Полиция Лондона задержала мужчину, который в ночь на среду перебрался через ограду Букингемского дворца и попытался проникнуть внутрь.

Как сообщает Report со ссылкой на Evening Standard, стражи порядка не считают данный инцидент попыткой теракта.

"Задержание было произведено после того, как он перебрался через ограду парадных ворот Букингемского дворца. У него при себе не было обнаружено какого-либо оружия, и инцидент расследуется как не связанный с террором. Задержанный остается под стражей на территории полицейского участка в центральной части Лондона", - заявил представитель Скотленд-Ярда.

Источник в Букингемском дворце, в свою очередь, сообщил газете The Sun, что королева Елизавета II находилась во дворце и спала, когда нарушитель проник на территорию резиденции. По данным издания, молодой человек несколько минут ходил вокруг здания и стучался в закрытые двери перед тем, как был задержан.