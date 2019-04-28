Полиция задержала еще двух подозреваемых в связи со взрывами на Шри-Ланке

Полиция Шри-Ланки задержала в воскресенье двух подозреваемых в причастности к взрывам, жертвами которых стали около 250 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил ланкийский портал Newsfirst.

По его данным, подозреваемыми являются Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак. Других подробностей портал не приводит.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Ранее сообщалось о 359 жертвах, однако позднее выяснилось, что эти данные были ошибочно завышены медиками. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.