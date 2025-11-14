Полиция задержала двух человек, пытавшихся проникнуть в замок Фонтенбло под Парижем

Полиция задержала двух человек, которые пытались проникнуть в Китайский музей во дворце Фонтенбло под Парижем.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNews со ссылкой на источник в полиции.

Третий подозреваемый, попавший на записи видеонаблюдения, все еще разыскивается.

Китайский музей был создан в 1863 году по приказу жены Наполеона III императрицы Евгении для ее коллекции произведений искусства Востока. Около 800 экспонатов, 300 из которых привезены из разграбленного в 1860 году Летнего дворца в Пекине, происходят из Китая, Японии, Камбоджи и Кореи.