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    Полиция задержала десятого подозреваемого по делу о теракте в Манчестере

    Под арестом находятся восемь человек.© Fashnews.ru

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Полиция Манчестера в своем твиттере сообщила о задержании нового подозреваемого по делу о теракте на стадионе.

    Как передает Report, «Этим утром (пятница 26 мая) мы задержали мужчину в зоне Мосс-Сайд. Это задержание связано с атакой на «Манчестер-арене», — говорится в сообщении.

    В полиции сообщили, что в ходе расследования были задержаны десять человек, однако двоих — мужчину и женщину — отпустили без предъявления обвинений. Под арестом находятся восемь человек.

    25 мая сообщалось, что полиция задержала восьмого подозреваемого по делу о теракте в Манчестере.

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