В Вашингтоне полиция задержала 217 человек за беспорядки - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Полиция задержала 217 человек за беспорядки в Вашингтоне.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил на пресс-конференции журналистам и.о. шефа местной полиции Питер Ньюсэм.

По его данным, шесть полицейских получили небольшие травмы.

"Преступно действовавшие лица, которые участвовали в инцидентах ранее сегодня, были арестованы, им предъявлены обвинения в беспорядках", — заявил Ньюсэм.

В течение дня в городе произошел ряд стычек демонстрантов с полицией. Нападавшие били витрины и стекла машин, а также сожгли лимузин в центре американской столицы.

В пятницу в Вашингтоне проходят торжества по случаю инаугурации президента Дональда Трампа.









***23:48

Более 90 человек задержаны в Вашингтоне за участие в беспорядках, которые устроили противники президента США Дональда Трампа

Как передает Report, об этом сoобшил телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в центре города пострадали двое полицейских. Протестующие кидают в стражей порядка бутылки и мусор. Полиция отвечает им слезоточивым газом, шумовыми гранатами.

Столкновения происходят в районе 12-й улицы и Л-стрит — буквально паре кварталов от улиц, по которым вскоре пройдет инаугурационный парад.

В Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США.