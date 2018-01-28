Полиция задержала 7-летнего ребенка из-за плохого поведения в школе - ВИДЕО

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ 7-летнего мальчика задержали в школе в Майами. После этого его доставили в отделение полиции, а затем - в психиатрическую клинику.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

По словам матери ребенка, инцидент произошел после того, как он ударил своего учителя в школе. Из учебного заведения ребенка увезли в наручниках.

Мать задержанного заявляет, что задержание - полицейский произвол. Она пытается защитить школьника и утверждает, что он вел себя совершенно спокойно.

Как стало известно DM, ранее ребенка уже отстраняли от занятий из-за плохого поведения.