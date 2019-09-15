Полиция задержала 35 человек на манифестации "желтых жилетов" в Нанте

Массовые беспорядки в городе Нант на западе Франции отметили 44-ю по счету акцию протеста движения "желтых жилетов", которая в остальных городах прошла в спокойной атмосфере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно последним данным, в ходе манифестации были задержаны 35 человек.

"Акт 44 [протестов "желтых жилетов"] в центре Нанта завершен. Максимальное число участников в течение дня достигло 1,8 тыс. человек, проведено 35 задержаний", - говорится в Twitter национальной полиции.

В сообщении также отмечается, что в ходе противостояния с агрессивными демонстрантами пострадали три полицейских и два жандарма.

Главным лозунгом дня в Нанте стало требование справедливого суда над ответственными за гибель 24-летнего местного жителя Стива Канисо после полицейской операции в конце июня.