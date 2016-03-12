Полиция задержала 32 протестующих на митинге Трампа

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Сент-Луисе, штат Миссури, после предвыборного митинга миллиардера Дональда Трампа, претендующего стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, арестованы 32 человека, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщает корреспондент Би-би-си, Трамп был вынужден несколько раз прерывать свое выступление из-за громких выкриков группы людей, пришедших выразить свой протест против номинации Трампа кандидатом в президенты.

Сам Дональд Трамп иронично поблагодарил протестующих за создание праздничной атмосферы на его митинге, но одновременно назвал их поведение позором.

На прошедших накануне теледебатах республиканских претендентов Трампу пришлось отвечать на вопросы о поведении его собственных сторонников на предвыборных акциях.

Против одного из них заведено уголовное дело за избиение человека, пришедшего на митинг в Северной Каролине протестовать против Трампа.

Дональд Трамп отвергает обвинения в свой адрес в том, что он намеренно подстрекает своих сторонников на агрессивное поведение.