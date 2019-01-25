Полиция задержала 133 человека за беспорядки у парламента Греции

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Не менее 133 человек были задержаны греческой полицией за беспорядки, которые произошли в четверг вечером у греческого парламента во время массового митинга против соглашения Афин со Скопье о переименовании бывшей югославской республики Македонии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета Naftemporiki со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам издания, греческая полиция задержала в районе центральной столичной площади Синтагма 133 человека, 10 из которых были впоследствии арестованы за участие в стычках.

Организаторы объявили в мегафоны, что нужно продолжать борьбу и в пятницу прийти на новый митинг в 11:00 к парламенту. Как ожидается, в пятницу днем в парламенте пройдет голосование по соглашению со Скопье.