Полиция: Задавившему мотоциклиста американскому дипломату запретят покидать Пакистан

© AFP 2018 / Rizwan Tabassum

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Полиция Исламабада полагает, что военно-воздушный атташе посольства США в Пакистане, по вине которого в результате ДТП один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы, намерен в ближайшее время покинуть страну.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Geo TV.

Согласно его данным, правоохранительные органы пакистанской столицы обратились в МВД страны с просьбой включить американского дипломата в список лиц, которым запрещено покидать Пакистан. Телеканал отмечает, что основанием для такого запроса послужили сведения о готовящемся срочном отъезде военного атташе, полученные полицией из "надежных источников".

В минувшую субботу днем внедорожник, за рулем которого находился дипломат, совершил наезд на мотоцикл в окрестностях Исламабада. После столкновения водитель мотоцикла Атик Баиг скончался на месте, его двоюродный брат был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.

Как сообщалось ранее, арест военного атташе был невозможен из-за наличия у него дипломатического иммунитета.