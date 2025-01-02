Полиция Южной Кореи провела серию обысков после крушения самолета Jeju Air

Южнокорейская полиция провела серию обысков в международном аэропорту Муана, а также в офисах управления региональной авиации Пусана в округе Муан и авиакомпании Jeju Air в Сеуле, чтобы выявить виновных в недавней крупнейшей в стране авиакатастрофе.

Южнокорейская полиция провела серию обысков в международном аэропорту Муана, а также в офисах управления региональной авиации Пусана в округе Муан и авиакомпании Jeju Air в Сеуле, чтобы выявить виновных в недавней крупнейшей в стране авиакатастрофе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Расследованием занимается специально созданный следственный отдел. Пока обвиняемых в деле нет, у полиции есть ордер на изъятие необходимых вещественных доказательств.

У следователей возникли вопросы к постройкам аэропорта, а именно, к насыпи в конце посадочной полосы. На ней были установлены локаторы для направления самолетов при посадке.

Лайнер Boeing 737-800 7C2216, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, не смог приземлиться. Система выпуска шасси отказала, и самолет столкнулся с бетонным ограждением и взорвался. Погибли 179 человек из 181, находящихся на борту.

Специалисты уже извлекли данные из речевого регистратора в кабине пилотов самолета.