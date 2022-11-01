Полиция Южной Кореи признала ответственность за произошедшее на Хеллоуин

Начальник полиции Южной Кореи Юн Хи Гын признал «тяжелую ответственность» правоохранительных органов за то, что они не смогли предотвратить трагедию во время празднования Хеллоуина.

Начальник полиции Южной Кореи Юн Хи Гын признал ответственность правоохранительных органов за то, что они не смогли предотвратить трагедию во время празднования Хеллоуина.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, полиция заявила, что офицеры неэффективно реагировали на вызовы службы экстренной помощи, предупреждавшей о грядущей катастрофе.

“Я чувствую большую ответственность [за катастрофу] как глава одного из соответствующих правительственных учреждений”, - сказал Юн в ходе телевизионной пресс-конференции. “Полиция сделает все возможное, чтобы подобная трагедия не повторилась”.

По меньшей мере 149 человек стали жертвами давки, которая возникла вечером 29 октября на прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула во время празднования Хэллоуина, госпитализированы не менее 76 человек. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.