О нас

Полиция Южной Кореи признала ответственность за произошедшее на Хеллоуин

Полиция Южной Кореи признала ответственность за произошедшее на Хеллоуин Начальник полиции Южной Кореи Юн Хи Гын признал «тяжелую ответственность» правоохранительных органов за то, что они не смогли предотвратить трагедию во время празднования Хеллоуина.
Другие страны
1 ноября 2022 г. 14:49
Полиция Южной Кореи признала ответственность за произошедшее на Хеллоуин

Начальник полиции Южной Кореи Юн Хи Гын признал ответственность правоохранительных органов за то, что они не смогли предотвратить трагедию во время празднования Хеллоуина.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, полиция заявила, что офицеры неэффективно реагировали на вызовы службы экстренной помощи, предупреждавшей о грядущей катастрофе.

“Я чувствую большую ответственность [за катастрофу] как глава одного из соответствующих правительственных учреждений”, - сказал Юн в ходе телевизионной пресс-конференции. “Полиция сделает все возможное, чтобы подобная трагедия не повторилась”.

По меньшей мере 149 человек стали жертвами давки, которая возникла вечером 29 октября на прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула во время празднования Хэллоуина, госпитализированы не менее 76 человек. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi