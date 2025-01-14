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Полиция Южной Кореи может провести арест президента 15 января

Полиция Южной Кореи может провести арест президента 15 января Полиция Южной Кореи в третий раз на общем собрании обсудила планы по проведению ареста президента Юн Сок Ёля.
Другие страны
14 января 2025 г. 16:36
Полиция Южной Кореи может провести арест президента 15 января

Полиция Южной Кореи в третий раз на общем собрании обсудила планы по проведению ареста президента Юн Сок Ёля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

В двухчасовом совещании обсуждалась возможность назначения даты ареста на 15 января. Ранее сообщалось, что к аресту в этот раз могут привлечь до 1 тыс. следователей и полицейских со всего столичного региона.

Южнокорейские СМИ предполагали, что вторая попытка может состояться в рабочие дни на этой неделе.

В свою очередь служба охраны президента распространила заявление, в котором предупредила, что с теми, кто вторгнется в охраняемую зону, поступят как с нарушителями. "Вторжение на территорию без предварительного разрешения представляет собой нарушение закона, и действия правоохранительных органов в нарушение закона получат ответ в соответствии с регламентом безопасности и по закону", - отметили в службе.

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