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    ​Полиция юга КНР задержала 140 подозреваемых в мошенничестве через соцсети

    Полиция провела четыре операции по задержанию подозреваемых

    Баку. 14 Май. REPORT.AZ/ Полиция города Шэньчжэнь, расположенного на юге Китая, задержала 140 человек, подозреваемых в мошенничестве через социальные сети.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

    Полиция провела четыре операции по задержанию подозреваемых в период с 5 по 12 мая. Они подозреваются в организации пирамиды с помощью популярных мессенджеров WeChat и QQ.

    Сумма, которой удалось завладеть злоумышленникам, не сообщается, но известно, что у одной из жертв были украдены 1,2 тысячи долларов США. В настоящий момент ведется дальнейшее расследование в отношении задержанных.

    Первый релиз приложения WeChat состоялся в 2011 году. По состоянию на 2013 год, в нем было зарегистрировано 300 миллионов пользователей, из которых 70 миллионов — за пределами Китая. В настоящий момент пользователями мессенджера являются около 700 миллионов человек.

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